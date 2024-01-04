اتحاد الكرة الإماراتي يعلن القائمة النهائية للمنتخب الأول في كأس آسيا

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في نهائيات كأس آسيا والمقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري، وحتى 10 فبراير المقبل.

وتضم القائمة 26 لاعبا، بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم تقليصهم من 31 لاعبا، يشاركون في المعسكر الإعدادي المقام حاليا على ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي.

واللاعبون هم، في حراسة المرمى كل من، خالد عيسى، وعلي خصيف، وخالد توحيد. وفي الدفاع كل من، خالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، وبدر ناصر. وفي الوسط كل من، علي سالمين، ويحي نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحي الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو ليما، وعلي صالح. وفي الهجوم كل من سلطان عادل، وعلي مبخوت، وكايو كانيدو.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات هونج كونج، وفلسطين، وإيران.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة شقيقه العماني السبت المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ختام معسكر أبوظبي، قبل السفر إلى الدوحة 8 يناير الجاري، استعدادا لخوض النهائيات، حيث يواجه منتخب هونج كونج في المباراة الأولى له بالمجموعة، يوم 14 من الشهر الجاري.

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