Thursday, 04 January 2024 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقعات بانتعاش سوق السفر الدولي في الصين إلى 6000 رحلة أسبوعياً

1/4/2024 7:26:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن يعزز سوق السفر الجوي الدولي في الصين من تعافيه، حيث توقعت الهيئة المنظمة لحركة الطيران في البلاد أن تصل الرحلات الأسبوعية لنحو 80% من مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الطيران المدني الصينية في بيان، إنه ربما ترتفع رحلات الركاب الدولية الأسبوعية لتصل إلى 6000 رحلة بحلول نهاية 2024، مقارنة بأكثر من 4600 حالياً.

وتسعى الإدارة أيضاً للدفع «لزيادة كبيرة» في الرحلات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة. ولم تقدم المزيد من التفاصيل، ولكن هذه الخطة تعد جزءاً من اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي.

وتتوقع إدارة الطيران تسيير 690 مليون رحلة ركاب هذا العام محلياً ودولياً، بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN04012024000110011019ID1107684355

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث