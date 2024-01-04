توقعات بانتعاش سوق السفر الدولي في الصين إلى 6000 رحلة أسبوعياً

من المقرر أن يعزز سوق السفر الجوي الدولي في الصين من تعافيه، حيث توقعت الهيئة المنظمة لحركة الطيران في البلاد أن تصل الرحلات الأسبوعية لنحو 80% من مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الطيران المدني الصينية في بيان، إنه ربما ترتفع رحلات الركاب الدولية الأسبوعية لتصل إلى 6000 رحلة بحلول نهاية 2024، مقارنة بأكثر من 4600 حالياً.

وتسعى الإدارة أيضاً للدفع «لزيادة كبيرة» في الرحلات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة. ولم تقدم المزيد من التفاصيل، ولكن هذه الخطة تعد جزءاً من اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي.

وتتوقع إدارة الطيران تسيير 690 مليون رحلة ركاب هذا العام محلياً ودولياً، بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2023.

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