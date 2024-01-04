توقعات بانتعاش سوق السفر الدولي في الصين إلى 6000 رحلة أسبوعياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
من المقرر أن يعزز سوق السفر الجوي الدولي في الصين من تعافيه، حيث توقعت الهيئة المنظمة لحركة الطيران في البلاد أن تصل الرحلات الأسبوعية لنحو 80% من مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الطيران المدني الصينية في بيان، إنه ربما ترتفع رحلات الركاب الدولية الأسبوعية لتصل إلى 6000 رحلة بحلول نهاية 2024، مقارنة بأكثر من 4600 حالياً.
وتسعى الإدارة أيضاً للدفع «لزيادة كبيرة» في الرحلات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة. ولم تقدم المزيد من التفاصيل، ولكن هذه الخطة تعد جزءاً من اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي.
وتتوقع إدارة الطيران تسيير 690 مليون رحلة ركاب هذا العام محلياً ودولياً، بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2023.
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