مايكروسوفت تعيد تشكيل الجيل الجديد للوحات المفاتيح بزر ذكاء اصطناعي

ضغطة على زر ستكون إحدى الطرق لاستدعاء أداة ذكاء اصطناعي حيث تمارس مايكروسوفت نفوذها في صناعة الحواسب لإعادة تشكيل الجيل التالي من لوحات المفاتيح.

ابتداءً من هذا الشهر، سوف تحتوي بعض أجهزة الحواسب الشخصية الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت على «مفتاح كوبايلوت» خاص يطلق برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص بعملاق البرمجيات.

يعد إقناع الشركات المصنعة لأجهزة الحواسب التابعة لجهات خارجية بإضافة زر ذكاء اصطناعي إلى أجهزة الحواسب المحمولة هو أحدث خطوة من جانب مايكروسوفت للاستفادة من شراكتها الوثيقة مع شركة «أوبن أيه آي» للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت منصة «تشات جي بي تي»، وجعل نفسها بوابة لتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

رغم أن معظم الأشخاص يتصلون الآن بالإنترنت - وتطبيقات الذكاء الاصطناعي - عبر الهاتف بدلاً من الحواسب، إلا أنها بداية رمزية لما يُتوقع أن يكون عاماً تنافسياً بشكل مكثف حيث تتسابق شركات التكنولوجيا للتفوق على بعضها البعض في تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى لو لم تتخلص بعد من جميع التداعيات الأخلاقية والقانونية. رفعت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي دعوى قضائية ضد كل من «أوبن أيه آي» ومايكروسوفت، زاعمة أن أدوات مثل «تشات جي بي تي» و«كوبايلوت» - المعروف سابقاً باسم «بينغ تشات» - تم إنشاؤها عن طريق انتهاك حقوق الطبع والنشر لموضوعاتها الإخبارية.

ستكون إعادة تصميم لوحة المفاتيح أكبر تغيير أجرته مايكروسوفت على لوحات مفاتيح الحاسب الشخصي منذ أن قدمت مفتاح ويندوز خاصاً في التسعينيات. لقد تطور تصميم شعار مايكروسوفت ذو الأربعة مربعات، ولكن المفتاح ظل ثابتاً على لوحات المفاتيح الموجهة لنظام التشغيل ويندوز منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

سيتم تمييز أحدث زر للذكاء الاصطناعي بشعار «كوبايلوت» الذي يشبه الشريط وسيكون موجوداً بالقرب من مفتاح المسافة. وفي بعض أجهزة الحواسب، سيحل محل مفتاح «كنترول» على الجانب الأيمن، بينما في أجهزة أخرى سيحل محل مفتاح القائمة.

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