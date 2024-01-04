ارتفاع معدل التضخم في فرنسا إلى 4.1 % خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الخدمات بشكل أسرع وزيادة تكاليف الطاقة بعد أن قامت الحكومة بخفض الدعم للأسر الفرنسية.
وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.1% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.9% في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكان هذا يتماشى مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة البالغة 7.3٪ التي تم تسجيلها في فبراير 2023.
وشهد الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو ارتفاعاً مماثلاً في التضخم الذي شهدته بقية الدول في المنطقة رغم أنه من غير المرجح أن يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق على نحو لا مبرر له.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN04012024000110011019ID1107684353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.