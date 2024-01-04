ارتفاع معدل التضخم في فرنسا إلى 4.1 % خلال ديسمبر

ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الخدمات بشكل أسرع وزيادة تكاليف الطاقة بعد أن قامت الحكومة بخفض الدعم للأسر الفرنسية.

وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.1% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.9% في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان هذا يتماشى مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة البالغة 7.3٪ التي تم تسجيلها في فبراير 2023.

وشهد الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو ارتفاعاً مماثلاً في التضخم الذي شهدته بقية الدول في المنطقة رغم أنه من غير المرجح أن يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق على نحو لا مبرر له.

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