انخفاض السيارات الكهربائية المؤهلة للتخفيضات الضريبية في أمريكا





بدأت الإدارة الأمريكية مع مطلع العام الجديد تطبيق القواعد الجديدة لمنح السيارات الكهربائية الجديدة تخفيضاً ضريبياً بقيمة 7500 دولار للسيارة الوحدة، مما أدى إلى انخفاض حاد في عدد الطرز المؤهلة للاستفادة من هذه التخفيضات.

وبحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية فإن تشديد معايير منح السيارات الكهربائية الحوافز الضريبية خفض عدد الطرز المستفيدة منها إلى 13 طرازاً فقط، مقابل حوالي 24 طرازاً كانت تستفيد من القواعد القديمة. وتستبعد القواعد الجديدة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات تعتمد على مكونات صينية الصنع.

وقالت أشلي شابيتل المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة تنسق بشكل وثيق مع الشركات بشأن القيود الجديدة المفروضة على استخدام المكونات الصينية في السيارات الكهربائية، لكن بعض الشركات لم تقدم البيانات الخاصة بمكونات سياراتها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إضافة المزيد من السيارات إلى القائمة المستفيدة من التخفيضات الضريبية.

وأضافت المتحدثة «شركات صناعة السيارات تعدل سلاسل إمدادها للتأكيد من استمرار استفادة المشترين من الحوافز الضريبية وفقاً للقواعد الجديدة، وتقيم شراكات جديدة مع الحلفاء وتستثمر في الولايات المتحدة وتخلق وظائف جديدة فيها».

يذكر أن وزارة الخزانة كشفت عن القواعد الجديدة في الشهر الماضي وتستهدف مكونات بطاريات السيارات الكهربائية التي تنتجها أي شركة خاضعة للولاية الصينية، وتمتلك الحكومة الصينية 25% من أسهمها على الأقل. وفي عام 2025 سيتم توسيع نطاق هذه القيود لتشمل موردي المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات مثل معدني النيكل والليثيوم.

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