Thursday, 04 January 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب عالمياً تصعد.. لكنها تبقى دون 2050 دولاراً

1/4/2024 7:26:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع ترقب المستثمرين مزيداً من البيانات لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولاراً للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضاً إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريباً من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN04012024000110011019ID1107684351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث