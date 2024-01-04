أسعار الذهب عالمياً تصعد.. لكنها تبقى دون 2050 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع ترقب المستثمرين مزيداً من البيانات لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولاراً للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضاً إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريباً من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولاراً.

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