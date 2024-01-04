أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات الخميس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولاراً.

ارتفع كلا الخامين القياسيين الأربعاء بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر.

وأدت احتجاجات إلى توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.

وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفاً متكرراً لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية أوسع نطاقاً.

كما ظلت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر قائمة بعد أن قال الحوثيون إنهم «استهدفوا» سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.

كما تلقت السوق دعماً من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر ، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 6.9 ملايين برميل، مقابل توقعات انخفاضها 200 ألف برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك+ سيستمر، وذلك بعد أن أعلنت أنجولا عضو أوبك الشهر الماضي أنها ستنسحب من المنظمة.

وتم الإعلان عن عقد اجتماع للمجموعة في الأول من فبراير لمراجعة تنفيذ أحدث خفض لإنتاج النفط.

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