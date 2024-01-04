الأسهم الأوروبية تتعافى.. والزلزال يضرب نيكاي الياباني

انتعشت الأسهم الأوروبية الخميس مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية بحثاً عن أي دلالات للتيسير النقدي من البنوك المركزية الكبرى في وقت أقرب من المتوقع هذا العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة خلال التداولات، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم قطاع الطاقة المكاسب وارتفعت 1.3 بالمئة وتلتها أسهم قطاع الرعاية الصحية التي زادت 0.8 بالمئة.

وتحسنت المعنويات أيضاً على خلفية بيانات أظهرت توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.

وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة 5% إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح على مدى عام حتى يناير 2024.

ومن ناحية أخرى هوى سهم إيفوتك 16 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية الرحيل «المفاجئ» لرئيسها التنفيذي الذي تولى المنصب منذ فترة طويلة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات.





اليابان

هبط المؤشر نيكاي الياباني بما يصل إلى اثنين بالمئة في أول جلسة تداول في عام 2024 وسط تأثر أسهم شركات الطيران والبناء والمرافق بحادث تصادم طائرتين وقع يوم الثلاثاء والزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأثرت الأسهم المرتبطة بالرقائق على المؤشر نيكاي بشدة، إذ اقتفت أثر أسهم التكنولوجيا الأمريكية التي سجلت أداء ضعيفا في ختام جلسة الأربعاء، فيما تضررت أسهم شركات الطيران ومشغلي محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية والبناء من الزلزال وحادث التصادم.

وقلص المؤشر نيكاي خسائره ليغلق منخفضا 0.53 بالمئة عند 33288.29 نقطة.

وأدى الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى مقتل ما لا يقل عن 81، ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين.

وأغلق سهم شركة هوكوريكو إلكتريك المشغلة لمحطة شيكا التي تعمل بالطاقة النووية وتقع بالقرب من مركز الزلزال منخفضا 2.2 بالمئة بعد أن هوى أكثر من ثمانية بالمئة.

كما قلص سهم طوكيو للطاقة الكهربائية خسائر بلغت سبعة بالمئة ليغلق منخفضا 2.23 بالمئة.

وتراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بصناعة الرقائق 3.79 بالمئة و4.95 بالمئة على الترتيب.

أما أسهم شركتي البناء كاجيما وتايسي فقد صعدت أربعة بالمئة تقريبا لكل منهما.

وبعد أن هبط اثنين بالمئة، أغلق سهم الخطوط الجوية اليابانية مرتفعا 0.77 بالمئة. وتعرضت أسهم الشركة لفورة من طلبات البيع المبكر بعد حادث يوم الثلاثاء عندما تصادمت طائرة تابعة للشركة مع أخرى تابعة لخفر السواحل الياباني في مطار هانيدا بطوكيو.

وعلى عكس المؤشر نيكاي، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 بالمئة، إذ سعى المستثمرون إلى الحصول على أسهم ذات توزيعات أرباح أعلى بعد إطلاق خطة منقحة للاستثمارات المعفاة من الضرائب هذا العام.

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