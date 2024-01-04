وزير الخارجية المصري يؤكد حتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، على نحو يُسهم بشكل فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات، ويفتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، اليوم، السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً لتطلع مصر لتعزيز كافة جوانب العلاقات بين البلدين، ومشدداً على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق للتعامل مع التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

‏‎وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض الموقف المصري من تطورات الوضع في غزة، والاتصالات التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني.

وكشف المتحدث عن أن وزير الخارجية، خلال لقائه مع الجانب الأمريكي، أعاد التأكيد علي موقف مصر الرافض لأية محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع، لافتاً انتباه عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أهمية أن تتخذ الولايات المتحدة، بما لها من ثقل دولي وتأثير على إسرائيل، من الإجراءات والمواقف ما يحول دون تحقيق هذا السيناريو.

وأوضح الوزير شكري أن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافي الذي يلبى احتياجات الفلسطينيين في القطاع، هو الإجراء العملي الذي يحول دون سيناريو التهجير.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديرهما للجهود المصرية المبذولة للتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية للأزمة، مستعرضين الجهود التي يبذلانها داخل الكونغرس الأمريكي من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.



وتقدم العضوان بالشكر للحكومة المصرية على ما تبذله في مجال إنفاذ المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وما قدمته الجهات المصرية المختلفة من مساعدات طبية وإغاثية بسخاء كبير خلال الفترة الماضية.



كما أعربا عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم الذي اضطلعت به مصر لتسهيل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في غزة.





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