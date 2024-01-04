الجزيرة على بعد خطوة من التعاقد مع المدرب الروماني رادوي

أقترب الجزيرة من التعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي "42 عاما" الذي تقدم بإستقالته من تدريب البطائح عقب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وأكدت مصادر "البيان" إكتمال الاتفاق بين الطرفين وتبقت خطوة واحدة على توقيع العقد الرسمي والذي ينتظر أن يتم رسميا خلال الساعات المقبلة لقيادة "فخر ابوظبي" في بقية مشوار الموسم خلفا للهولندي فرانك دي بور.

وبالتعاقد مع رادوي يودع الجزيرة المدرسة الهولندية التي أعتمد عليها خلال 8 سنوات سابقة تعاقب خلالها 6 مدربين على مهمة القيادة الفنية، بداية بالمدرب تين كات 2016-2017، وخلفه مارسيل كايزر لفترة قصيرة في 2017-2018، وبعده منح النادي الثقة للمدرب داميان هيرتوغ في 2018-2019 وأعقبه يورغن ستربيل في تجربة أمتدت 3 أشهر فقط، أشرف خلالها على الإعداد والجولات الأولى في الموسم وتمت اقالته وعودة مارسيل كايزر من جديد والذي قاد الفريق في 4 مواسم متتالية من 2019 حتى 2023 وأحرز معه بطولة الدوري، وخلفه فرانك دي بور مع بداية الموسم الحالي في تجربة لم يكتب لها النجاح.

وقدم الروماني رادوي تجربة ناجحة مع البطائح في بطولة الدوري وقاده حتى نهاية الجولة 12 إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة، نالها بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات.

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