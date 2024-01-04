تعديل سرعة طريق الشنوف من 80 كلم إلى 100 كلم في الساعة

تعديل سرعة طريق الشنوف من 80 كلم إلى 100 كلم في الساعة
التاريخ
1/4/2024 7:26:42 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل السرعة على طريق الشنوف باتجاه نزوي، وطريق الذيد من 80 كلم إلى 100 كلم لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.
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