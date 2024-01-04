تعديل سرعة طريق الشنوف من 80 كلم إلى 100 كلم في الساعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل السرعة على طريق الشنوف باتجاه نزوي، وطريق الذيد من 80 كلم إلى 100 كلم لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.





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