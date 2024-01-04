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حمدان بن محمد: محمد بن راشد 18 عاماً من الحُكم والحكمة.. وعد فأوفى وقاد فألهم

1/4/2024 7:26:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعد فأوفى وقاد فألهم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "وعد فأوفى وقاد فألهم حقق المستحيل ورفع سقف الطموحات حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد
18 عاماً من الحُكم والحكمة".


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