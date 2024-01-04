7 اكتشافات طبية باعثة للأمل في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق العلماء حول العالم العديد من الاكتشافات الطبية المثيرة للاهتمام والرائدة هذا العام، وبعضها ملحوظ بشكل خاص لتأثيرها المحتمل على الصحة والطب.

وفيما يلي مجموعة من الإنجازات الطبية الهامة لعام 2023:

1. أول علاج جيني قائم على تقنية "كريسبر" في العالم

تمت الموافقة على أول علاج جيني قائم على تقنية "كريسبر"، من قبل الهيئات التنظيمية للأدوية في المملكة المتحدة.

ويتخصص في معالجة مرض الخلايا المنجلية وbeta thalassemia، وهي اضطرابات وراثية تؤثر على خلايا الدم الحمراء.

ويحمل الهيموجلوبين، الموجود في خلايا الدم الحمراء، الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. وتؤدي الأخطاء في جينات الهيموجلوبين إلى تكوين خلايا دم حمراء هشة تسبب نقص الأكسجين في الجسم، في حالة تعرف باسم فقر الدم.

ويعاني مرضى الخلايا المنجلية أيضا من الالتهابات والألم الشديد عندما تشكل الخلايا المنجلية جلطات وتعيق تدفق الدم، بينما يجب على مرضى beta thalassemia أن يحصلوا على نقل دم كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويعمل العلاج الجيني المعتمد حديثا، والمسمى CASGEVY، على تصحيح جينات الهيموجلوبين المعيبة في الخلايا الجذعية لنخاع العظم لدى المريض، حتى تتمكن من إنتاج الهيموجلوبين الفعال. ويتم جمع الخلايا الجذعية للمريض من نخاع العظم، وتحريرها في المختبر، ومن ثم غرسها مرة أخرى في المريض.

وهذا مجرد العلاج الأول من بين عشرات العلاجات المحتملة قيد التطوير لعلاج أمراض وراثية أخرى أو السرطان أو حتى العقم.

2. الموافقة على أول دواء يبطئ مرض ألزهايمر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء لمرض ألزهايمر يستهدف أحد الأسباب الكامنة وراء المرض.

وفي حين أن الدواء، Leqembi، ليس علاجا، وغير قادر على تحسين الأعراض في المرحلة المتأخرة من المرض، إلا أنه بعد 18 شهرا من العلاج، فإنه يبطئ تراجع الذاكرة والتفكير بنسبة 30% تقريبا إذا تم تناوله في المرحلة المبكرة من المرض.

ويعد Leqembi جسما مضادا وحيد النسيلة يعمل عن طريق استهداف لويحات الأميلويد في الدماغ، والتي تعد سمة مميزة لمرض ألزهايمر. وعندما تتجمع مستويات غير طبيعية من البروتين الموجود بشكل طبيعي، والذي يسمى بيتا أميلويد، معا لتشكل لويحات لزجة في الدماغ، فإنها تؤدي إلى التهاب وتلف الاتصالات العصبية. ويؤدي تراكم لويحات الأميلويد إلى فقدان الذاكرة والتفكير مما يسبب مرض ألزهايمر.

وتشير التجارب السريرية إلى أن Leqembi يزيل لويحات الأميلويد من الدماغ، ما يبطئ تطور المرض.

3. إنتاج صغار فئران سليمة من ذكرين فقط

قدم باحثون من اليابان أدلة في مؤتمر علمي على أنه من الممكن إنتاج فئران سليمة وخصبة دون بويضة من فأرة أنثى.

أولا، تم تصنيع البويضات من الخلايا الجذعية المشتقة من خلايا جلد فأر ذكر. مع تخصيب هذه البويضات بحيوانات منوية لذكر آخر ثم نقل البويضة المخصبة إلى فأرة أنثى حيث نمت ونضجت.

وعلى الرغم من أن سبعة فقط من بين أكثر من 600 جنين مزروع تطورت إلى فئران صغيرة، إلا أنها نمت بشكل طبيعي وكانت تتمتع بالخصوبة عند البلوغ.

4. رسم جميع الروابط في دماغ حشرة

أنتج العلماء أول مخطط كامل لروابط دماغ حشرة. وقد لا يبدو هذا مثيرا للإعجاب، لكن الدماغ، حتى دماغ ذبابة الفاكهة، يحتوي على شبكات واسعة من الخلايا العصبية المترابطة التي تسمى الشبكة العصبية.

وحتى الآن، لم يتم رسم خريطة كاملة إلا لأدمغة الدودة المستديرة وsquirt البحر والدودة البحرية؛ يحتوي كل منها على بضع مئات من الاتصالات الدماغية فقط.

لكن الخريطة الكاملة للشبكة العصبية ليرقة ذبابة الفاكهة تكشف أنها تحتوي على أكثر من 3000 خلية عصبية وأكثر من نصف مليون اتصال بينها.

واستغرق تطوير هذه الخريطة أكثر من خمس سنوات. وعلى الرغم من أن دماغ ذبابة الفاكهة أبسط بكثير من دماغ الإنسان، إلا أن التقنيات التي تم تطويرها ستساعد في رسم تفاصيل أدمغة أكثر تعقيدا في المستقبل.

ويمكن أن يساعد فهم أوجه التشابه والتعقيدات بين الشبكة العصبية لدماغ الذبابة، في فك رموز كيفية عمل الدماغ البشري وكيفية تطور الأمراض العصبية.

5. كشف سر ظهور الشعر الرمادي

أظهر العلماء أنه عندما تتعطل الخلايا المنتجة للصباغ، والتي تسمى الخلايا الصباغية، في حالة غير ناضجة، فإنها تفشل في تطوير لون شعر أشقر أو بني أو أسود. وهذه الحالة تؤدي إلى شيب الشعر.

وينمو الشعر الجديد من بصيلات موجودة في الجلد، حيث تتواجد الخلايا الصباغية أيضا. ولاحظ العلماء في جامعة نيويورك أن الخلايا الجذعية الصباغية المفردة تهاجر لأعلى ولأسفل بصيلات الشعر الفردية للفئران على مدار عامين.

ولدهشتهم، اكتشفوا أن الخلايا الجذعية الصباغية يمكنها التحول ذهابا وإيابا من الخلايا الجذعية الرمادية غير الناضجة إلى الخلايا الملونة الناضجة أثناء انتقالها لأعلى ولأسفل خلال دورة حياة الشعر.

ولكن مع تقدم عمر الشعر، تصبح الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية بطيئة بعد دورات متعددة، وتصبح محاصرة بالقرب من قاعدة الشعر كخلايا صباغية غير ناضجة. ومع عدم إنتاج أي صبغة، يتحول الشعر إلى اللون الرمادي.

6. اكتشاف قدرة البكتيريا على نشر الخلايا السرطانية بقوة أكبر

وجد العلماء أن بعض البكتيريا التي توجد بشكل متكرر في العديد من أورام الجهاز الهضمي، تساعد الخلايا السرطانية بشكل مباشر على تجنب الاستجابة المناعية للجسم.

ولا تتعاون هذه البكتيريا مع الخلايا السرطانية لتعزيز تطور السرطان فحسب، بل تساعدها أيضا على الانتشار بسرعة أكبر عن طريق تعطيل الأدوية المضادة للسرطان والتسبب في فشل العلاج.

إقرأ المزيد دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون مفتاح مكافحة أحد أكثر أشكال السرطان فتكا دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون مفتاح مكافحة أحد أكثر أشكال السرطان فتكا ويشير هذا البحث إلى أن بعض الأدوية المضادة للسرطان فعالة، لأنها تقتل أيضا البكتيريا التي تعيش في الورم.

ويؤدي فهم كيفية تأثير البيئة الدقيقة للورم على بقائه وتطوره، إلى فتح أبواب جديدة لعلاج السرطان.

7. الذكاء الاصطناعي يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس

يمكن لأداة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) التنبؤ بسرطان البنكرياس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل التشخيص الفعلي، من خلال تحديد أنماط محددة من الحالات التي حدثت في السجلات الصحية للمرضى.

ويعد سرطان البنكرياس نادرا، ولكنه ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان.

ومن السهل تشخيص أعراض سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة بشكل خاطئ، ولكن يمكن أن يعيش العديد من المرضى لفترة أطول إذا تم اكتشاف السرطان مبكرا. وقد دفع ذلك العلماء إلى تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على السجلات الطبية لـ 6.2 مليون شخص من الدنمارك، على مدار 41 عاما، لاكتشاف الأنماط المخفية في سجلات 24000 مريض أصيبوا لاحقا بسرطان البنكرياس.

ونجح نموذج الذكاء الاصطناعي في تحليل مجموعات رموز الأمراض هذه وتوقيت حدوثها. ومن خلال مقارنة تسلسلات محددة من الحالات التي سبقت تشخيص سرطان البنكرياس، تعلم نموذج الذكاء الاصطناعي تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.

وتظهر الدراسة أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون دقيقة، مثل الاختبارات الجينية في التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.