كابينيت الحرب الإسرائيلي يجري مشاورات أولية حول اليوم التالي للحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي اجتماعا، مساء اليوم الخميس، ويتوقع أن يتم خلاله التشاور بشكل أولي حول "بدائل" لفترة ما بعد الحرب على غزة، وبضمن ذلك الجهة التي تريد إسرائيل أن تحكم قطاع غزة.

وكانت لجنة مؤلفة من مجلس الأمن القومي، برئاسة تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، قد أجرت مداولات حول هذا الموضوع، وسيقدمون سوية مع الجيش الإسرائيلي تقارير خلال اجتماع كابينيت الحرب، وفقا لتقارير صحافيين.

وتدرس إسرائيل إمكانية إعادة فتح معبر بيت حانون – إيرز، في شمال قطاع غزة، من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال القطاع، وذلك في أعقاب ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية واشتراطها استمرار دعم الحرب على غزة بزيادة المساعدات للقطاع، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأضافت الصحيفة أنه تجري دراسة إدخال شاحنات مساعدات إلى القطاع من خلال فتحة في السياج الأمني المحيط بالقطاع في منطقة كيبوتس "بئيري"، والتي تستخدم لتوغل قوات إسرائيلية للقطاع، وذلك عشية زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وحسب تقديرات إسرائيلية، يتواجد في شمال القطاع قرابة 200 ألف من سكانه بعدما هجّر الجيش الإسرائيلي الغالبية العظمى من السكان إلى جنوب القطاع.

ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي أن إعادة فتح معبر بيت حانون سيحقق عدة أهداف في آن واحد، وهي: الاستجابة لضغوط أميركية، "إضعاف حماس مع مرور الوقت وتراجع قدرتها على الحفاظ على حكمها في أنحاء القطاع"، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه سيكون بالإمكان نقل المسؤولية عن توزيع المساعدات في شمال القطاع إلى جهات مختلفة، وأن تنفذ ذلك بمساعدات منظمات إغاثة دولية.

وإحدى الإمكانيات التي يدرسها الجيش الإسرائيلي تقضي بنقل المسؤولية على توزيع المساعدات إلى عناصر في حركة فتح يخضعون للسلطة الفلسطينية، وفقا للصحيفة. وأضافت أنه يتواجد في القطاع حاليا حوالي 170 ألف شخص عملوا كموظفين في السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، في العام 2007.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بوقف تحويل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يمنع تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي. ويتوقع أن يطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون بلينكن بإلغاء قرار سموتريتش وتحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.

ويدرس جهاز الأمن الإسرائيلي أيضا بتكليف "رجال أعمال أقوياء وجهات أخرة لديها مكانة في القطاع" بتوزيع المساعدات، وبضمن ذلك "إمكانية العمل مقابل حمائل قوية في القطاع، وبعضها مقبولة على حماس، وبمقدورها فرض النظام في مناطق مختلفة"، حسب الصحيفة.

ويقضي اقتراح آخر بأن تتولى توزيع المساعدات "لجان مدنية تنشط في القطاع، أو من خلال رؤساء بلديات ومجالس محلية وقرى".

وذكرت الصحيفة أن ديرمر يحول تقريرا يوميا إلى الولايات المتحدة حول الوضع الإنساني في القطاع، وأن هذا التقرير يستند إلى معطيات يزودها الجيش الإسرائيلي.

وتشمل المساعدات التي تدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، مواد غذائية أساسية ومجففة وأدوية ومعدات طبية وخيام، إلى جانب ما بين صهريجين إلى أربعة صهاريج وقود يوميا، لاستخدام المستشفيات ومركبات منظمات إغاثة دولية وتشغيل أجهزة تطهير الصرف الصحي. وتدرس إسرائيل إمكانية السماح بإدخال منتجات ألبان ولحوم، حسب الصحيفة.



