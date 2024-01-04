التعليم العالي تعلن منحا دراسية في الجزائر بمجال الدكتوراة

التعليم العالي تعلن منحا دراسية في الجزائر بمجال الدكتوراة
التاريخ
1/4/2024 7:15:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة للعام 2023-2024.
ودعت الوزارة الراغبين في المنافسة على هذه المنح، إلى زيارة موقعها الإلكتروني
، للاطلاع على كل التفاصيل.
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