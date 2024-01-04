شرحبيل ماضي يوضح تأثير الحرب على غزة على حركة السياحة في منطقة العقبة (استمع)

شرحبيل ماضي يوضح تأثير الحرب على غزة على حركة السياحة في منطقة العقبة (استمع)
التاريخ
1/4/2024 7:15:43 AM
(MENAFN
- Amman Net) نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة السابق شرحبيل ماضي يوضح تأثير الحرب على غزة على حركة السياحة في منطقة العقبة والتداعيات التي نتجت عن ذلك
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · شرحبيل ماضي يوضح تأثير الحرب على غزة على حركة السياحة في منطقة العقبة والتداعيات التي نتجت عن ذلك
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