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قواعد أربع للتخلص من الوزن

1/4/2024 7:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت المتخصصة الأسترالية في التغذية 4 خطوات صحية مهمة وصفتها بـ "قواعد الطعام الأربع" لاتباعها في 2024 للتخلص من الوزن بشكل صحي.
وفي تصريح نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، قالت سوزي بوريل، مؤلفة الكتاب الصحي "خطة إعادة ضبط الجسم لمدّة 30 يوماً" تفاصيل القواعد الأربع، داعية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لبدء حياة صحية. واعتبرت أن تناول الطعام الصحي وإنقاص الوزن من أهم خمسة قرارات يجب التخطيط لإنجازها في 2024.
1. الحلويات مرة واحدة يومياً
يمكن الاكتفاء بالاستمتاع بالحلويات في وقت محدد من اليوم، حسب بوريل التي تشدد على أهمية السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكريات.
ولفتت إلى أن "الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025" أوصت بالحد من السعرات الحرارية الناتجة عن السكريات، لأن استهلاك الكثير من السكر يزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والعديد من الأمراض الأخرى.
2. تجنب الأطعمة المقلية
التخلّي عن الزيوت والطعام المقلي لصالح الإكثار من الخضروات والوجبات المشوية أو مطبوخة على البخار، يشكل خياراً أساسياً لحياة صحية.
ووفقاً لـ بوريل، ربطت دراسة في العام الماضي بين الأطعمة المقلية، خاصة البطاطس المقرمشة، وخطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، وتهديد جهاز المناعة.
3.المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على 7 سعرات حرارية في كل غرام، فهي مشكلة خطيرة، حسب بوريل، لأنها مليئة بالسكريات، والملوّنات، إضافة إلى الغازات. واعتبرت أن الإكثار من شربها يهتك عنق المعدة.
4. القهوة مع الحليب مرة واحدة يومياً
تعتبر بوريل أن شرب كمية ولو كبيرة، من القهوة السوداء، غير مُضرّ مثل "الكابتشينو" و"القهوة بالحليب". ودعت إلى تجنب تجاوز شرب أكثر من كوب قهوة بالحليب يومياً.
وذكرت أنه يمكن إضافة ما بين 60 إلى 100 سعرة حرارية إلى القهوة، حتى ولو كان الحليب خالياً من الدسم أو من أصل نباتي.

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