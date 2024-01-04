التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية
التاريخ
1/4/2024 7:15:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان مبحث اللغة العربية في الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري"
وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي اليوم الخميس بلغ 20099 طالبا وطالبة.
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