جيش الاحتلال يعلن اصابة 19 جندياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتخوض المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام " و"سرايا القدس " اشتباكات ضارية في اليوم الـ 90 من معركة طوفان الاقصى مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم في قطاع غزة .
كما اعلنت كتائب القسام عن تدمير دبابتين صهيونيتين وسط وجنوب قطاع غزة .
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