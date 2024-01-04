Thursday, 04 January 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن اصابة 19 جندياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة

1/4/2024 7:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتخوض المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام " و"سرايا القدس " اشتباكات ضارية في اليوم الـ 90 من معركة طوفان الاقصى مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم في قطاع غزة .

كما اعلنت كتائب القسام عن تدمير دبابتين صهيونيتين وسط وجنوب قطاع غزة .

MENAFN04012024000208011052ID1107684234

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث