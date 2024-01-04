جيش الاحتلال يعلن اصابة 19 جندياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتخوض المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام " و"سرايا القدس " اشتباكات ضارية في اليوم الـ 90 من معركة طوفان الاقصى مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم في قطاع غزة .

كما اعلنت كتائب القسام عن تدمير دبابتين صهيونيتين وسط وجنوب قطاع غزة .