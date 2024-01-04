Thursday, 04 January 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخيرية الهاشمية ترسل 25 طائرة مساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

1/4/2024 7:15:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 25 طائرة مساعدات إغاثية وطبية إلى أهالي قطاع غزة المحاصر، وفقا لبيانات الهيئة.


وقالت الهيئة، إنها أرسلت 25 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء الأزمة، حملت على متنها مساعدات إغاثية وطبية متنوعة، من تبرعات المواطنين في الأردن.


وأضافت أنها مستمرة في تسيير الطائرات والقوافل البرية، ترجمة لمشاعر الأردنيين وإيصال أماناتهم.


وتنطلق طائرات المساعدات من مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان، إلى مطار العريش في مصر، ليتم إدخالها بعد ذلك إلى أهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح.


وتستقبل الهيئة الخيرية التبرعات، للأهل في غزة، من خلال حسابات الهيئة في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الالكترونية أو خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني

MENAFN04012024000208011052ID1107684233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث