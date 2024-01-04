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وفاء عامر تتعاون مع زوجها محمد فوزي في دراما رمضان المقبل

1/4/2024 7:15:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع المنتج محمد فوزي أن يقنع زوجته الفنانة وفاء عامر بالانضمام إلى فريق عمل مسلسل "بدون مقابل" الذي يخوض به الفنان هاني رمزي موسم دراما رمضان المقبل.


وتعاقدت وفاء بالفعل على المسلسل الذي يخرجه جمال عبد الحميد ويشكّل عودةً له إلى الدراما بعد غياب لفترة طويلة.


ويشارك هاني رمزي في المسلسل الفنانون: داليا البحيري، محمد أبو داود وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف حسام موسى ومن المقرر الإعلان قريباً عن أسماء باقي فريق العمل.

لها

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