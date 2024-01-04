وفاء عامر تتعاون مع زوجها محمد فوزي في دراما رمضان المقبل

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع المنتج محمد فوزي أن يقنع زوجته الفنانة وفاء عامر بالانضمام إلى فريق عمل مسلسل "بدون مقابل" الذي يخوض به الفنان هاني رمزي موسم دراما رمضان المقبل.
وتعاقدت وفاء بالفعل على المسلسل الذي يخرجه جمال عبد الحميد ويشكّل عودةً له إلى الدراما بعد غياب لفترة طويلة.
ويشارك هاني رمزي في المسلسل الفنانون: داليا البحيري، محمد أبو داود وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف حسام موسى ومن المقرر الإعلان قريباً عن أسماء باقي فريق العمل.
لها
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