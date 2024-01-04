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مديرية الأمن العام تنظم ورشة عمل بوعي الشباب نكافح المخدرات

1/4/2024 6:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لمحاربة آفة المخدرات بجميع الوسائل، وضمن جهودها التوعوية في هذا المجال، نظمت إدارة مكافحة المخدرات ورشة عمل تحت شعار "بوعي الشباب نكافح المخدرات .

وضمت ورشة العمل جلسات حوارية وأوراق نقاشية قدمها خبراء ومتخصصون، تناولت الدور الهام للشباب في مواجهة هذه الآفة المدمرة وسبل تعزيز هذا الدور، وتحفيز طاقات الشباب الأردنيين ضمن جهود مكافحة آفة المخدرات وتمكينهم من التأثير الإيجابي في الحد من هذه الآفة والقضاء عليها.


ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام اعتمدت في بناء خططها الاستراتيجية على أولوية تجفيف منابع المخدرات ومحاربتها بشتى أنواعها، ضمن محاور أساسية، من أهمها محور الوقاية والتوعية.


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