حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين
التاريخ
1/4/2024 6:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في شتولا، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة.
وأضاف في بيان آخر أنه استهدف نقطة الجرداح الإسرائيلية.
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