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المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حاجتها لبائعين - تفاصيل

1/4/2024 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن ديوان الخدمة المدنية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص .

واعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن حاجتها لتعيين مجموعة من البائعين وضمن الشروط التالية :













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