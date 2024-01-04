المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حاجتها لبائعين - تفاصيل

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حاجتها لبائعين - تفاصيل
التاريخ
1/4/2024 6:12:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص .
واعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن حاجتها لتعيين مجموعة من البائعين وضمن الشروط التالية :
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