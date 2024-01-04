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الأعياد والمناسبات والعطل الإسلامية .. الأوقاف الأردنية تعلن عن رزنامة 2024

1/4/2024 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رزنامة الأعياد والمناسبات الإسلامية للعام الهجري 1445 / 1446 الموافق لعام 2024 ميلادي.


وبينت في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن بداية شهر رمضان المبارك / فلكياً 1 / رمضان / 1445 هـ سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 / 3 / 2024 .


وأضافت أن عيد الفطر السعيد /1 / شوال /1445هـ يصادف يوم الأربعاء الموافق 10 / 4 / 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك 10 / ذو الحجة / 1445هـ يصادف يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 2024 .


وحسب رزنامة الأوقاف فأن رأس السنة الهجرية هذا العام سيصادف تاريخ 7 / 7 / 2024 ، فيما سيصادف تاريخ 15 / 9 / 2024 يوم المولد النبوي الشريف .


وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير





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