أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت الكويت، الخميس، تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا للوزراء، في أول قرار يصدره الأمير الجديد بعد توليه مقاليد الحكم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أنه صدر "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".



ويأتي تعيين محمد السالم الصباح خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو 2022.



