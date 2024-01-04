أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الكويت، الخميس، تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا للوزراء، في أول قرار يصدره الأمير الجديد بعد توليه مقاليد الحكم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أنه صدر "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
ويأتي تعيين محمد السالم الصباح خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو 2022.
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