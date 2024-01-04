كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة.
وأعلنت الكتائب عن تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في منطقة مخيمات الوسط في القطاع.
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