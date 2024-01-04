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كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين

1/4/2024 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة.


وأعلنت الكتائب عن تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في منطقة مخيمات الوسط في القطاع.


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