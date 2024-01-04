(MENAFN
- Amman Net)
وزير الخارجية أيمن الصفدي، يقول إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.
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تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 95 % من موازنة الخارجية للبعثات الدبلوماسية 01/04/2024 - 13:43 عمان ن
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن موازنة الوزارة "متواضعة" في ظل الدور المطلوب من الوزارة وبعثاتها، حيث يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59 بعثة، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن 95% من الموازنة متعلقة بالبعثات الدبلوماسية والأجور.
وأضاف الصفدي خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب الخميس، أن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية يقدر بنحو 54,872,000 مليون دينار، بارتفاع مقداره، 2,319,000 مليون دينار عن عام 2023.
وتشير الموازنة إلى أن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدره لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 في بند النفقات الجارية، حيث إنه جرى زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1484 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لمجموعة تعويضات العاملين، وتغطية كلفة الشواغر والإحدثات الجديدة والمنقولين إلى الوزارة، وتغطية كلفة خروج ملحقين اداريين ودبلوماسيين إلى السفارات والقنصليات.
وجرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار تركزت في مواد المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين، أما النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء مركبات مصفحة.
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