MENAFN - Amman Net)وزير الخارجية أيمن الصفدي، يقول إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أن رفع أسعار الطحين لن يؤثر على كلف إنتاج أو أسعار الخبز ولا تغيير عليها على الإطلاقاللجنة المالية في مجلس النواب، تناقش مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية.أكثر من ٢٠ الفا من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، يتقدمون للامتحان في مبحث اللغة العربية للفروع كافة بواقع جلسة واحدة، في اليوم الخامس من الدورة التكميلية.استشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا، يؤوي نازحين غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل ودول أخرى في المنطقةتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 95 % من موازنة الخارجية للبعثات الدبلوماسية 01/04/2024 - 13:43 عمان ن

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن موازنة الوزارة "متواضعة" في ظل الدور المطلوب من الوزارة وبعثاتها، حيث يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59 بعثة، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن 95% من الموازنة متعلقة بالبعثات الدبلوماسية والأجور.

وأضاف الصفدي خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب الخميس، أن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية يقدر بنحو 54,872,000 مليون دينار، بارتفاع مقداره، 2,319,000 مليون دينار عن عام 2023.

وتشير الموازنة إلى أن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدره لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 في بند النفقات الجارية، حيث إنه جرى زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1484 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لمجموعة تعويضات العاملين، وتغطية كلفة الشواغر والإحدثات الجديدة والمنقولين إلى الوزارة، وتغطية كلفة خروج ملحقين اداريين ودبلوماسيين إلى السفارات والقنصليات.

وجرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار تركزت في مواد المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين، أما النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء مركبات مصفحة.

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