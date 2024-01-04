قتيلان في قصف طائرة مسيّرة مقرا للحشد الشعبي ببغداد

(MENAFN
- Palestine News Network )
بغداد/PNN- أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بينهم أمر لواء
في قصف بطائرة مسيرة استهدف أحد مقار الحشد شرقي بغداد.
وقالت مصادر بالشرطة ومصادر أمنية عراقية لرويترز إن اثنين على الأقل من مقاتلي الحشد الشعبي قتلا وأصيب خمسة آخرون في الهجوم.
وذكر مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن "طائرة مسيّرة استهدفت مقر الدعم اللوجيستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد"، مما أسفر عن مقتل "عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح".
وأكد مصدر في الحشد هذه الحصيلة محملا الولايات المتحدة مسؤولية القصف.
ونقلت محطة تلفزيون“العهد” عن مصادر أمنية، قولها إن "ثلاثة صواريخ استهدفت مقار الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين بالقرب من أكاديمية الشرطة ما أدى إلى مقتل اثنين
من الحشد بينهم أمر اللواء 12 في الحشد عن حركة النجباء الشيخ علي السعيدي".
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