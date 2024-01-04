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قتيلان في قصف طائرة مسيّرة مقرا للحشد الشعبي ببغداد

1/4/2024 6:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد/PNN- أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بينهم أمر لواء
في قصف بطائرة مسيرة استهدف أحد مقار الحشد شرقي بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة ومصادر أمنية عراقية لرويترز إن اثنين على الأقل من مقاتلي الحشد الشعبي قتلا وأصيب خمسة آخرون في الهجوم.

وذكر مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن "طائرة مسيّرة استهدفت مقر الدعم اللوجيستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد"، مما أسفر عن مقتل "عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح".

وأكد مصدر في الحشد هذه الحصيلة محملا الولايات المتحدة مسؤولية القصف.

ونقلت محطة تلفزيون“العهد” عن مصادر أمنية، قولها إن "ثلاثة صواريخ استهدفت مقار الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين بالقرب من أكاديمية الشرطة ما أدى إلى مقتل اثنين
من الحشد بينهم أمر اللواء 12 في الحشد عن حركة النجباء الشيخ علي السعيدي".

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