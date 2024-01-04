تنصل من حماس للمرة الثانية.. كيف قرأت إسرائيل خطاب نصر الله؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مساء الأربعاء، أظهر أن حزب الله اللبناني تحت الردع، ولا يرغب بتوسيع دائرة الحرب.

وقالت إن "من كانوا ينتظرون إشارة على توجه نصرالله نحو التصعيد العسكري أصيبوا بالإحباط بلا أدنى شك". ووجدت، في تحليلها للخطاب، أن الأمين العام لحزب الله "بدا حذرًا بشكل كبير، وحرص على ألا يتعهد بالحرب؛ كي لا يحرج نفسه".

الصحيفة رأت أن "نصر الله في مأزق بعد أن تعهد بالرد على أي اغتيال يُنفَذ في بيروت، بما في ذلك قادة حماس، وفي الوقت ذاته رغبته في عدم حرق لبنان، أو المخاطرة بمصير منظمته وبلده من أجل منظمة سُنِّية، وحرب تدور رحاها في غزة".



ووجدت أيضًا أن فكرة نصرالله تنص على أن كلًّا من المنظمتين، أي حماس وحزب الله، تعملان بشكل منفرد، ومن منطلق قاعدة "الاستقلالية الإستراتيجية باتخاذ القرارات"، إذ ألمح نصرالله إلى أن حزب الله ذاته ليس تحت سيطرة إيران.



وفسرت كل ذلك بأن "نصرالله أراد أن يقول إن حزب الله سيعمل بما يخدم مصالحه، وليس مصالح طرف آخر"، ما عدَّته تنصلًا من حماس للمرة الثانية منذ هجوم السابع من أكتوبر، وصفعة مدوية لرؤية "وحدة الجبهات"، وهي الرؤية التي قادت بالضرورة إلى اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

صافرة تهدئة مزدوجة



خطاب نصر الله، من وجهة نظر الصحيفة، أكد مجددًا أنه مستعد لدفع الضريبة بالحد الأدنى فحسب، وعلى سبيل المثال، يمكنه أن يكتفي بالتصعيد المحدود، لكن دون أن يجره شيء آخر إلى حرب واسعة.



وقرأت الصحيفة هذا الخطاب على أنه "صافرة تهدئة مزدوجة" حسب وصفها، وعلَّلت ذلك بأنه خفَّض حدة المخاوف بشأن رد عنيف على اغتيال العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهو الرد الذي كان يتعين أن يأتي كما تعهد من قبل.

كما إن الخطاب يؤشر على حزب الله رُدِعَ، وحتى أنه مستعد لتلقي ضربات في العمق اللبناني، وأن نصر الله مستعد لتحمل ضربة في "فناء منزله" في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب وصفها.



ولم تستبعد أن يحاول حزب الله الرد، حتى من خلال استهداف مسؤولين كبار عند الحدود الشمالية أو في الخارج، وربما يحاول إطلاق صواريخ أو مُسيَّرات دقيقة ضد أهداف شمالي إسرائيل.

لكن حزب الله، من وجهة نظرها، "سيحافظ على قوته الأساسية لفرصة أخرى، آملا ألا تأتي هذه الفرصة قريبًا، إذ تحتفظ طهران بحزب الله كقوة ردع حال ضُرِبَت منشآتها النووية، إلا أن خطاب نصر الله بالأمس أثبت أنه تحت الردع أكثر مما تصورت إسرائيل"، بحسب الصحيفة.





