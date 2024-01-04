Thursday, 04 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


51 معتقلة من قطاع غزة يقبعن في سجن الدامون

1/4/2024 6:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء 51 معتقلة من غزة،
يقبعن في سجن (الدامون).

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، بينهن مسنات وطفلات، لكن عدد المعتقلات من غزة أعلى من هذا العدد، إلا أن المعطى الواضح متعلق بمعتقلات سجن (الدامون) فقط.

وأشار البيان، إلى أن المتوفر حول المعتقلات فقط أسماؤهن، وبعض المعطيات التي نقلتها المعتقلات حول أوضاعهن، إذ يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية، كما كل معتقلي غزة، إذ لم تتسنَّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، إذ يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.

ولفت إلى أن المعطى الوحيد الذي أعلنته إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (المقاتلين غير الشرعيين).

يشار إلى أن شهادات كثيرة حملها معتقلو غزة، بعد الإفراج عنهم، وعكست مستوى عاليا من عمليات التعذيب والتنكيل التي نفذها جيش الاحتلال بحقهم، والتي كانت ظاهرة على أجسادهم فور الإفراج عنهم، فضلا عن كشف إعلام الاحتلال استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، دون الكشف عن هوياتهم، علمًا أن الاحتلال اعترف مؤخرا بإعدام أحد معتقلي غزة.

وتطرق البيان، إلى الصور والفيديوهات التي نشرها الاحتلال لمعتقلي غزة وهم محتجزون عراة وفي أوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، علما أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أعلن الاحتلال استشهاد اثنين من
المعتقلين من عمال غزة تم الكشف عن مصير أحدهم وهو ماجد زقول، فيما لم يتم الكشف عن مصير الآخر الذي استُشهد بحسب إعلام الاحتلال في معسكر (عناتوت).

وفعّلت سلطات الاحتلال منذ بداية عدوانها على قطاع غزة بعض الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتعلقة بمعتقلي غزة، التي تساهم في تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم، تحديدا في ظل استمرار حرمانهم من لقاء المحامي.

وتتصاعد التخوفات حول مصير معتقلي غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، رغم كل المطالبات والنداءات التي وجهتها المؤسسات، إلى الهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل الكشف عن مصير المعتقلين.

يشار إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول 8800، وعدد المعتقلين الإداريين 3291.

وفيما يلي أسماء معتقلات غزة القابعات في سجن (الدامون):

  • سائدة وائل عطا صلاح الشرافي












  • نعمة أبو الخير محمد سعد الله












  • إيمان إبراهيم محمود محفوظ













  • أسيل حاتم يوسف أبو زايدة














  • ظريفة محمد كامل سلمي













  • لينا عبد الله أحمد طبيل















  • أفنان سرحان محمد نصر الله













  • حنان فيصل موسى















  • هبة صالح غبن












  • عبير قاسم غبن














  • جيهان فيصل موسى














  • فهمية سعيد عنتر/ مسنة تبلغ من العمر 82 عاما







  • ملك أكرم سلمان أبو مدين













  • سعاد شحادة أبو شملة














  • فاطمة سعيد أبو شملة














  • سارة سعيد أبو شملة














  • يسرى سعدي أبو الخير














  • تقى أحمد أبو الخير














  • سجود أحمد أبو الخير














  • سهير سعيد مقادمة














  • منار كمال مقادمة















  • ملك كمال مقادمة















  • أميرة صخر عطا أبو الزرو













  • كاميليا شحادة حسن أخرس













  • هديل يوسف عيسى الدحدوح












  • آية سعيد أبو شملة














  • نعمة ناصر حمودة














  • هدى إبراهيم أبو شملة














  • نعمة سعيد أبو شملة














  • إيمان سعيد أبو شملة














  • إيناس عبد الرؤوف أبو الزور











  • لميا عطا أبو الزور














  • إلهام فتحي البورنو















  • رانيا رياض البورنو














  • نور زهير شنباري















  • وفاء نبيل صبح















  • علا ناهض شنباري














  • رائدة أسعد عبد العال














  • سهاد أحمد خولي















  • إيمان أحمد البورنو















  • شيماء أحمد خولي















  • خضرا أحمد أبو حليمة














  • خلود حنونة















  • إيناس أحمد بدوان















  • نفين ناصر النجار















  • فاطمة محمد عبد العزيز













  • فاتن إسماعيل أبو ناصر













  • نبيلة نبيل مقداد
















  • شذى علي أبو دلال














  • غادة حسن خروب



  • تمام جهاد أسود

    MENAFN04012024000205011050ID1107684077


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث