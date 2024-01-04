51 معتقلة من قطاع غزة يقبعن في سجن الدامون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء 51 معتقلة من غزة،يقبعن في سجن (الدامون).

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، بينهن مسنات وطفلات، لكن عدد المعتقلات من غزة أعلى من هذا العدد، إلا أن المعطى الواضح متعلق بمعتقلات سجن (الدامون) فقط.

وأشار البيان، إلى أن المتوفر حول المعتقلات فقط أسماؤهن، وبعض المعطيات التي نقلتها المعتقلات حول أوضاعهن، إذ يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية، كما كل معتقلي غزة، إذ لم تتسنَّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، إذ يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.

ولفت إلى أن المعطى الوحيد الذي أعلنته إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (المقاتلين غير الشرعيين).

يشار إلى أن شهادات كثيرة حملها معتقلو غزة، بعد الإفراج عنهم، وعكست مستوى عاليا من عمليات التعذيب والتنكيل التي نفذها جيش الاحتلال بحقهم، والتي كانت ظاهرة على أجسادهم فور الإفراج عنهم، فضلا عن كشف إعلام الاحتلال استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، دون الكشف عن هوياتهم، علمًا أن الاحتلال اعترف مؤخرا بإعدام أحد معتقلي غزة.

وتطرق البيان، إلى الصور والفيديوهات التي نشرها الاحتلال لمعتقلي غزة وهم محتجزون عراة وفي أوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، علما أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أعلن الاحتلال استشهاد اثنين من

المعتقلين من عمال غزة تم الكشف عن مصير أحدهم وهو ماجد زقول، فيما لم يتم الكشف عن مصير الآخر الذي استُشهد بحسب إعلام الاحتلال في معسكر (عناتوت).

وفعّلت سلطات الاحتلال منذ بداية عدوانها على قطاع غزة بعض الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتعلقة بمعتقلي غزة، التي تساهم في تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم، تحديدا في ظل استمرار حرمانهم من لقاء المحامي.

وتتصاعد التخوفات حول مصير معتقلي غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، رغم كل المطالبات والنداءات التي وجهتها المؤسسات، إلى الهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل الكشف عن مصير المعتقلين.

يشار إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول 8800، وعدد المعتقلين الإداريين 3291.

وفيما يلي أسماء معتقلات غزة القابعات في سجن (الدامون):

سائدة وائل عطا صلاح الشرافينعمة أبو الخير محمد سعد اللهإيمان إبراهيم محمود محفوظأسيل حاتم يوسف أبو زايدةظريفة محمد كامل سلميلينا عبد الله أحمد طبيلأفنان سرحان محمد نصر اللهحنان فيصل موسىهبة صالح غبنعبير قاسم غبنجيهان فيصل موسىفهمية سعيد عنتر/ مسنة تبلغ من العمر 82 عاماملك أكرم سلمان أبو مدينسعاد شحادة أبو شملةفاطمة سعيد أبو شملةسارة سعيد أبو شملةيسرى سعدي أبو الخيرتقى أحمد أبو الخيرسجود أحمد أبو الخيرسهير سعيد مقادمةمنار كمال مقادمةملك كمال مقادمةأميرة صخر عطا أبو الزروكاميليا شحادة حسن أخرسهديل يوسف عيسى الدحدوحآية سعيد أبو شملةنعمة ناصر حمودةهدى إبراهيم أبو شملةنعمة سعيد أبو شملةإيمان سعيد أبو شملةإيناس عبد الرؤوف أبو الزورلميا عطا أبو الزورإلهام فتحي البورنورانيا رياض البورنونور زهير شنباريوفاء نبيل صبحعلا ناهض شنباريرائدة أسعد عبد العالسهاد أحمد خوليإيمان أحمد البورنوشيماء أحمد خوليخضرا أحمد أبو حليمةخلود حنونةإيناس أحمد بدواننفين ناصر النجارفاطمة محمد عبد العزيزفاتن إسماعيل أبو ناصرنبيلة نبيل مقدادشذى علي أبو دلالغادة حسن خروبتمام جهاد أسود