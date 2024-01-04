Thursday, 04 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم

1/4/2024 6:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد مجلس بلدي نحالين لمراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت على المدخل الشمالي، وشرعت بتفتيش الأراضي الزراعية.

يتبع...

ــــــ

MENAFN04012024000205011050ID1107684076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث