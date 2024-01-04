الاحتلال يقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم
التاريخ
1/4/2024 6:11:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وأفاد مجلس بلدي نحالين لمراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت على المدخل الشمالي، وشرعت بتفتيش الأراضي الزراعية.
يتبع...
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