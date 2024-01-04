البرلمان العربي: أي اقتراحات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج غزة مرفوضة ومدانة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أكد البرلمان العربي، أن أي اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، صدر عنه اليوم الخميس، أن غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، وهي جزء من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وشدد على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلاله، وبناء المستعمرات "هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية، وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

كما دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية، وفك الحصار الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها، ومحاسبة قياداتها المتطرفة كمجرمي حرب.