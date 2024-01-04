أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء اليوم الخميس وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء في الأمر الأميري: "أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى يعين الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الآخرة

1445هـ الموافق: 4 يناير 2024م.".





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