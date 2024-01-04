رونالدو يشتري قصراً في جزيرة المليارديرات في دبي

كشفت وكالة بلومبيرج عن أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اشترى قصراً في دبي في جزيرة النخلة، المنطقة المعروفة باسم جزيرة المليارديرات، لافتة إلى أنه ضمن مجموعة من الأثرياء الذين اختاروا الاستثمار في المدينة العالمية التي تشهد مشروعات ضخمة فاخرة.

وقالت الوكالة إن «صاروخ ماديرا» سيستلم قصره الجديد في دبي خلال العام الجاري، إذ إنه من الزوار الدائمين لدولة الإمارات، ما جعله يقرر شراء قصر يصبح مقراً له كلما قرر زيارتها.

وأشارت إلى أن سوق العقارات في دبي سجلت أخيراً أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مستوى المبيعات والاستثمار، لافتة إلى أن عدد المليارديرات في جزيرة النخلة لكل كيلومتر مربع يفوق أي مكان آخر في دولة الإمارات، حيث تتعدد الأماكن التي يتم فيها بناء قصور وفلل فاخرة، مثل نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وتلال دبي.

وأضافت: «هذا المجتمع المسور يضم نادياً لليخوت، ومجموعة من الشواطئ، ومطاعم راقية».

وأكدت أن مساحات القصور شاسعة تصل إلى 30 ألف قدم مربع، ويضم ست غرف نوم، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص، وصالة عرض تتسع لسبع سيارات، إضافة إلى منتجع صحي، وسكن للموظفين، ومسبح على السطح، مع إطلالات كاملة على وسط دبي.

في المقابل، يوجد على ساحل لا مير قصر آخر، تبلغ مساحته 37 ألف قدم مربعة، ويضم ساحة فناء خضراء في وسطه، إضافة إلى ستة أجنحة، ومسبح داخلي.

وأوضحت: «تقع القصور والفلل على امتداد المدينة المشمسة في المنطقة التي أطلق عليها (الميل الذهبي في دبي)، نسبة إلى فنادقها من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك فندق ماندارين أورينتال، ومنتجع فور سيزونز، ومنتجع بولغاري، فضلاً عن النوادي الشاطئية سان تروبيه».

ولفتت إلى أن مساحة القصور في هذه المجموعة تراوح بين 20 ألفاً و45 ألف متر مربع، وتبلغ قيمة كل منها أكثر من 100 مليون درهم، مبينة أن جزيرة نخلة جميرا تعد أكثر الوجهات المفضلة بالنسبة إلى العملاء الأثرياء، خصوصاً أن نمط الحياة في دبي جذاب بشكل متزايد.

يذكر أن دبي تعد من أبرز الوجهات التي يزورها كريستيانو رونالدو سنوياً، منذ أن كان لاعباً في صفوف ريال مدريد الإسباني، بينما واصل الدولي البرتغالي اهتمامه بالسفر إلى دولة الإمارات، عقب انضمامه إلى نادي النصر السعودي في يناير الماضي، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.





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