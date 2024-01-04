مكتوم بن محمد: أجندة دبي الاجتماعية تجسّد أولويات محمد بن راشد المتمثلة بالاستثمار في الإنسان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 بشعار "الأسرة أساس الوطن" برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجسّد أولويات سموّه المتمثلة في الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

مشيراً سموه إلى أنه في دبي ستتكامل الأجندة الاجتماعية مع الأجندة الاقتصادية لتحقيق قفزات نوعية ترفع مستويات الأداء وتطوير القدرات وتمكين مجتمع دبي ليكون شريكاً في تنميتها المستدامة ومسيرة طموحها.

وعبر تحقيق رؤى سموّه ستصبح دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للحياة والعمل والاستثمار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 بشعار "الأسرة أساس الوطن" برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجسّد أولويات سموّه المتمثلة في الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. في دبي ستتكامل الأجندة الاجتماعية مع الأجندة الاقتصادية لنحقق قفزات نوعية ترفع مستويات الأداء وتطوير القدرات وتمكين مجتمع دبي ليكون شريكاً في تنميتها المستدامة ومسيرة طموحها.. وعبر تحقيق رؤى سموّه ستصبح دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للحياة والعمل والاستثمار.».

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