رونالدو يفوز بجائزة مارادونا لأفضل هداف في جوائز دبي جلوب سوكر

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة "مارادونا" لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز "دبي جلوب سوكر" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز بفندق ومنتجع أتلانتس يوم 19 يناير الجاري.

وسجل رونالدو، 54 هدفاً في 59 مباراة، مع منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017 عندما كان لاعباً في ريال مدريد وسجل حينها 53 هدفاً.

وتفوق على كل من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان (52 هدفاً في 53 مباراة)، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ (52 هدفا في 57 مباراة)، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ( 50 هدفاً في 60 مباراة).

ويبلغ رونالدو حاليا (38 عاماً) ونجح في تسجيل 34 هدفاً مع النصر السعودي في مسابقة دوري المحترفين السعودية، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، ضمن جوائز "دبي جلوب سوكر".

وشهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ 11 الرئيسية لجوائز دبي جلوب سوكر والفئات الرقمية الستة، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية، تسجيل أكثر من 50 مليون صوتاً من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022.

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