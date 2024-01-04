25 % زيادة في مبيعات تويوتا في أمريكا خلال ديسمبر 2023

أعلنت شركة تويوتا موتور نورث أمريكا زيادة مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 25.5% سنوياً إلى 226116 سيارة، في حين زاد معدل المبيعات اليومية خلال الشهر الماضي بنسبة 30.3% سنويا.

في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 15.4% سنويا إلى 619661 سيارة في حين زاد معدل المبيعات اليومية بنسبة 18.5% سنوياً.

كما أعلنت الشركة وصول إجمالي مبيعاتها في العام الماضي ككل إلى حوالي 2.25 مليون سيارة بزيادة نسبتها 6.6% سنويا. في حين زاد معدل المبيعات اليومية بنسبة 7% سنويا.

وقالت الشركة إن فرقها مشغولة بالاستعداد لطرح 22 طرازاً جديداً أو مجدداً أو إصدارات خاصة خلال العام الجديد.