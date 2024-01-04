25 % زيادة في مبيعات تويوتا في أمريكا خلال ديسمبر 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة تويوتا موتور نورث أمريكا زيادة مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 25.5% سنوياً إلى 226116 سيارة، في حين زاد معدل المبيعات اليومية خلال الشهر الماضي بنسبة 30.3% سنويا.
في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 15.4% سنويا إلى 619661 سيارة في حين زاد معدل المبيعات اليومية بنسبة 18.5% سنوياً.
كما أعلنت الشركة وصول إجمالي مبيعاتها في العام الماضي ككل إلى حوالي 2.25 مليون سيارة بزيادة نسبتها 6.6% سنويا. في حين زاد معدل المبيعات اليومية بنسبة 7% سنويا.
وقالت الشركة إن فرقها مشغولة بالاستعداد لطرح 22 طرازاً جديداً أو مجدداً أو إصدارات خاصة خلال العام الجديد.
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