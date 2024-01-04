إيطاليا تدرس حزمة حوافز لمبيعات السيارات الكهربائية بمليار دولار

تدرس الحكومة الإيطالية إطلاق خطة بقيمة 930 مليون يورو (مليار دولار) لتشجيع المواطنين على التخلص من سياراتهم التي تعمل بوقود البنزين أو الديزل وشراء سيارات كهربائية.

وبحسب مسودة الخطة التي تناقشها وزارة الصناعة الإيطالية واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإنها ستقدم حوافز مالية بقيمة 13750 يورو للمواطن الذي يقل دخله عن 30 ألف يورو سنوياً، مقابل التخلص من سيارته التقليدية التي يزيد عمرها عن 20 عاماً وشراء سيارة كهربائية بدلاً منها.

وبحسب وثيقة الخطة، فإنها ستغير أسطول السيارات في إيطاليا وهو أحد اقدم أساطيل السيارات في أوروبا بوجود 11 مليون سيارة على الأقل يزيد عمرها عن 20 عاماً. كما ستدعم الخطة الأسر الفقيرة ومبيعات السيارات في إيطاليا.

وبحسب متحدث باسم وزارة الصناعة فإنه سيتم طرح الخطة خلال اجتماع مع ممثلي صناعة السيارات في إيطاليا يوم أول فبراير المقبل.

وبحسب بيانات وزارة النقل الإيطالية ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في إيطاليا خلال العام الماضي بنسبة 19% سنوياً إلى 1.57 مليون سيارة. في الوقت نفسه فإن حصة السيارات الكهربائية في السوق الإيطالية أقل من حصتها في الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بعد سنوات من النمو. وأعلنت شركة أودي للسيارات الرياضية الفارهة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية خفض إنتاجها من السيارات الكهربائية بسبب ضعف المبيعات. وفي أكتوبر الماضي قال المدير المالي لمجموعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز جروب إن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية «قاسية» وغير سليمة.