سالم حميد المري: بتوجيهات ورؤية محمد بن راشد حققت الإمارات إنجازات فريدة في مجال استكشاف الفضاء

قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، تعد مناسبة لاحتفالنا بمسيرة سموه المميزة، المليئة بالإنجازات والعطاءات التي رفعت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليًا، وجعلتها قدوة مثلى بين الدول العالمية.

وأضاف: "بفضل توجيهات وحكمة ورؤية صاحب السمو، حققت الإمارات إنجازات فريدة في مجال استكشاف الفضاء، مما جعلها دولة رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال. وهذا يعكس قدرتنا على إحداث تأثير فعّال في مختلف المجالات العالمية. نهج سموه الفريد في الإدارة والفكر والعمل ألهم الأجيال المختلفة، وجعلها قادرة على تحقيق المستحيل وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية".

وتابع: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أتمّ هذه المسيرة الرائعة على أرض الإمارات بحب وأمانة وإخلاص، كما فتح آفاقًا جديدة لأحلام ومستقبل كل فرد يعيش أو يزور هذا الوطن، مانحًا الفرص للجميع لتحقيق طموحاتهم".

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