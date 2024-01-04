سالم حميد المري: بتوجيهات ورؤية محمد بن راشد حققت الإمارات إنجازات فريدة في مجال استكشاف الفضاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، تعد مناسبة لاحتفالنا بمسيرة سموه المميزة، المليئة بالإنجازات والعطاءات التي رفعت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليًا، وجعلتها قدوة مثلى بين الدول العالمية.
وأضاف: "بفضل توجيهات وحكمة ورؤية صاحب السمو، حققت الإمارات إنجازات فريدة في مجال استكشاف الفضاء، مما جعلها دولة رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال. وهذا يعكس قدرتنا على إحداث تأثير فعّال في مختلف المجالات العالمية. نهج سموه الفريد في الإدارة والفكر والعمل ألهم الأجيال المختلفة، وجعلها قادرة على تحقيق المستحيل وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية".
وتابع: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أتمّ هذه المسيرة الرائعة على أرض الإمارات بحب وأمانة وإخلاص، كما فتح آفاقًا جديدة لأحلام ومستقبل كل فرد يعيش أو يزور هذا الوطن، مانحًا الفرص للجميع لتحقيق طموحاتهم".
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