بيع قطعة أرض في داون تاون دبي بـ350 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «ماج»، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن شراء قطعة أرض جديدة في داون تاون دبي بقيمة 350 مليون درهم لتطوير مشروع جديد ضمن علامة كيتورا.
وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «لقد نجحت علامة كيتورا في إثبات جاذبيتها منذ الإعلان عنها، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى النجاحات التي حققها كيتورا ريزيرف ومنتجع كيتورا.
وتظهر هذه الزيادة ديناميكية قطاع دبي العقاري، والطلب المتزايد على قطع الأراضي الاستراتيجية لتلبية التدفق المتواصل للمستثمرين والمشترين».
وأضاف: «يسعدنا الاستحواذ على هذه القطعة لتطوير مشروع مميز آخر تحت علامة كيتورا في داون تاون دبي، الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر إحدى أفضل الوجهات في الإمارة. وتعتبر الرؤية الحكيمة والاستراتيجية طويلة المدى للقيادة الرشيدة من العوامل المشجعة لنا لمواصلة بناء وإطلاق المشاريع المبتكرة التي تضيف قيمة للمقيمين في هذه المدينة التي تبهرهم وتتجاوز توقعاتهم».
ويتوقع إنجاز مشروع كيتورا داون تاون في الربع الأخير من عام 2027، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول المشروع في وقت لاحق.
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