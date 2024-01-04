بيع قطعة أرض في داون تاون دبي بـ350 مليون درهم

أعلنت «ماج»، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن شراء قطعة أرض جديدة في داون تاون دبي بقيمة 350 مليون درهم لتطوير مشروع جديد ضمن علامة كيتورا.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «لقد نجحت علامة كيتورا في إثبات جاذبيتها منذ الإعلان عنها، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى النجاحات التي حققها كيتورا ريزيرف ومنتجع كيتورا.

وتظهر هذه الزيادة ديناميكية قطاع دبي العقاري، والطلب المتزايد على قطع الأراضي الاستراتيجية لتلبية التدفق المتواصل للمستثمرين والمشترين».

وأضاف: «يسعدنا الاستحواذ على هذه القطعة لتطوير مشروع مميز آخر تحت علامة كيتورا في داون تاون دبي، الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر إحدى أفضل الوجهات في الإمارة. وتعتبر الرؤية الحكيمة والاستراتيجية طويلة المدى للقيادة الرشيدة من العوامل المشجعة لنا لمواصلة بناء وإطلاق المشاريع المبتكرة التي تضيف قيمة للمقيمين في هذه المدينة التي تبهرهم وتتجاوز توقعاتهم».

ويتوقع إنجاز مشروع كيتورا داون تاون في الربع الأخير من عام 2027، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول المشروع في وقت لاحق.

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