أكثر من مليون مسافر استخدموا منافذ دبي خلال إجازة رأس السنة

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال الفترة من 27 ديسمبر 2023 وحتى 1 يناير 2024 بلغ مليوناً و239 ألفاً و628 شخصاً، وسجل يوم 30 ديسمبر 2023 أعلى عدد للمسافرين بواقع 224 ألفاً و380 مسافراً، ما يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة مفضلة لدى الأفراد من مختلف أنحاء العالم.

واستقبلت مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية أعداداً كبيرة من المسافرين الراغبين بقضاء إجازة رأس السنة الميلادية في دبي.

وتعامل مأمورو جوازات مطارات دبي مع مليون و136 ألفاً و144 مسافراً قادماً ومغادر، فيما شهدت المنافذ البرية استقبال ووداع 76 ألفاً و376 مسافراً، كما شهدت المنافذ البحرية وصول ومغادرة 27 ألفاً و108 مسافرين، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين عبر مختلف المنافذ 693 ألفاً و18 مسافراً قادماً، مقابل 546 ألفاً و610 مسافرين مغادرين.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الأرقام القياسية التي حققتها مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية خلال هذه الفترة تعكس جاذبية المدينة ومكانتها كوجهةٍ أولى للأفراد من مختلف أنحاء العالم، مُعرباً عن فخره بقدرة دبي ومكانتها التي تحظى بها لدى الملايين من الأشخاص الذين اختاروها للاحتفال برأس السنة، مُوضحاً أن إقامة دبي ومطاراتها ومنافذها مُستمرةٌ في تقديم تجارب استثنائية للزوّار على مدار العام.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس التفاعُل الإيجابي للسُيّاح والمسافرين مع إمارة دبي كوجهةٍ سياحيةٍ مميزة، وتبرز الجهود المستمرة التي تقوم بها إقامة دبي في تعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحيةٍ رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى الإقبال الكبير على منافذ دبي يُترجم رغبة المسافرين في الاستمتاع بأجواء احتفالية فريدة وتجربة ثرية خلال عطلة رأس السنة، التي تشهد في كل عام تنظيم فعاليات خاصة وعروض ترفيهية تُضفي على الفترة المتميزة من العام رونقاً استثنائياً.

ولإضفاء المزيد من البهجة وتوفير أجواء من السرور استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024، استقبلت مطارات دبي الأطفال القادمين بصحبة ذويهم بالشخصيات الكرتونية المحببة لهم سالم وسلامة، وذلك في خطوةٍ تعكس مساعي إقامة دبي الرامية إلى تعزيز الصورة الحضارية لدى زوراها، وتكريس مكانة دبي على خارطة الوجهات الأكثر تفاعلاً مع زوارها.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعتبر من الجهات الرائدة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تحظى بإعجاب الزوّار وخاصة في مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية، كما تُشارك العديد من دول العالم في احتفالاتهم بالمناسبات الوطنية،

وتُفاجئ المسافرين بإضاءة البوابات الذكية بأعلام تلك البلدان وغيرها من الفعاليات الأخرى.

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