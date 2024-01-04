هيئة النقل في عجمان تبدأ تحديث بيانات أصحاب الأرقام العمومية

أعلنت هيئة النقل في عجمان، أنها باشرت تحديث بيانات أصحاب الأرقام العمومية في إمارة عجمان، بهدف صرف المستحقات الخاصة بهم ولتوفير الوقت والجهد على الأطراف المستفيدة.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل – عجمان، إن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع ملاك الأرقام العمومية لصرف مستحقاتهم، من خلال استراتيجية الهيئة في تعزيز التواصل الفعال مع جميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن الهيئة تقوم بصرف مبلغ 500 درهم شهريا كتعويض لأصحاب الأرقام العمومية منذ تأسيسه في عام 2005، لافتا إلى أنه في حال رغبه أصحاب الأرقام العمومية بالتنازل عن هذه الأرقام سيتم صرف مبلغ مالي مجزي كتعويض نهائي للملاك.

وأضاف أنه يمكن لأصحاب الأرقام العمومية التواصل مع الهيئة طوال أيام الأسبوع عن طريق الاتصال أو (الواتساب) على الرقم 600599997 لتحديث البيانات المستفيد.

وشدد على ضرورة المسارعة بتحديث بيانات ملاك الأرقام لدى الهيئة، للاستفادة من خدمة صرف المستحقات، وذلك تفاديا لإيقاف الصرف.

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