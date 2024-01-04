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أطلق أجندة دبي الاجتماعية 33 بميزانية تبلغ 208 مليارات.. محمد بن راشد: الوطن أُسَرٌ وإنسان

1/4/2024 5:28:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاجتماعية 33.. وهي خطة لمجتمع دبي للعشر سنوات القادمة.. شعارها "الأسرة أساس الوطن".. وميزانيتها 208 مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X": "الإخوة والأخوات..
جرياً على عادتنا السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام..
نعلن اليوم عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33.. وهي خطتنا لمجتمع دبي للعشر سنوات القادمة.. شعارها "الأسرة أساس الوطن".. وميزانيتها 208 مليارات درهم خلال العشر سنوات المقبلة..
وهدفها أسرنا المواطنة في دبي.. إسكاناً.. ومستوى معيشة.. وهويةً وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً.. ورعايةً صحية.. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة".

وأضاف سموه: "هدفنا مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد.. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم.. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها".

وتابع سموه: "الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة.. وبرامج معتمدة.. وميزانيات مخصصة.. وسيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم.. وهم أحرص الناس على أسرة دبي الكبيرة التي نشأوا فيها وأحبوها.. وتربطهم بها أواصر المحبة والمودة والدم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان.. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حماية وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً..
ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد".

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