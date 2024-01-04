6 أعشاب لتخفيف التوتر العصبي.. تعرف عليها

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- Khaberni) خبرني - يعاني بعض الأشخاص من التوتر والقلق بشكل طبيعي بسبب الضغوطات اليومية المختلفة، ولكن إذا لم يتم التعامل مع هذه المشكلات بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وفي السطور القليلة التالية، قدم المستشار قائمة بأشهر الأعشاب التي تساعد في تخفيف التوتر العصبي
العلاجات العشبية للعصبية
1-البابونج
يعتبر البابونج من أكثر الأعشاب المفيدة لصحة الجسم حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، مما يجعله وسيلة رائعة للتخلص من بعض المشاكل الصحية المزعجة، وخاصة العصبية، كما أنه يساعد على الاسترخاء، والشفاء من اضطرابات النوم. ويريح الأوعية الدموية.
يتمتع البابونج أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري لدى مرضى السكري.
2-اشواغاندا
تحتوي الأشواغاندا على تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية والفيتامينات، مما يجعلها مادة قابلة للتكيف تساعد في إدارة التوتر، وتعزيز طاقة الجسم، وزيادة القدرة على التحمل، وتساعد في علاج الأرق.
3- الريحان
الريحان مفيد لصحة الجهاز الهضمي حيث أن شرب شاي الريحان يساعد على تعزيز عملية الهضم ويساعد على استرخاء الجهاز العصبي كما أنه فعال في مكافحة الأعراض المصاحبة لتوتر المعدة.
4-النعناع
يساعد النعناع على استرخاء العضلات، وللحصول على أفضل النتائج يجب تناوله ليلاً قبل الذهاب إلى السرير لأنه يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على التخلص من الأرق.
كما يحتوي النعناع على نسبة عالية من مادة المنثول، التي تساعد على استرخاء العضلات وتحفيز عملية الاستشفاء، كما أنه مفيد لعملية الهضم.
5- الشمر
الشمر معروف بخصائصه القوية التي تساعد على إتمام العملية الهضمية بشكل طبيعي والوقاية من الأمراض التي قد تصيب الجهاز الهضمي.
6- عشبة الليمون
يمكن أن يساعد عشب الليمون، عند تناوله بانتظام بكميات محددة، في تقليل مشاعر القلق والتوتر ويحتوي أيضًا على خصائص تعزيز الطاقة التي يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك.
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