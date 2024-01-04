6 أعشاب لتخفيف التوتر العصبي.. تعرف عليها

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني بعض الأشخاص من التوتر والقلق بشكل طبيعي بسبب الضغوطات اليومية المختلفة، ولكن إذا لم يتم التعامل مع هذه المشكلات بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.





وفي السطور القليلة التالية، قدم المستشار قائمة بأشهر الأعشاب التي تساعد في تخفيف التوتر العصبي





العلاجات العشبية للعصبية

1-البابونج

يعتبر البابونج من أكثر الأعشاب المفيدة لصحة الجسم حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، مما يجعله وسيلة رائعة للتخلص من بعض المشاكل الصحية المزعجة، وخاصة العصبية، كما أنه يساعد على الاسترخاء، والشفاء من اضطرابات النوم. ويريح الأوعية الدموية.





يتمتع البابونج أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري لدى مرضى السكري.





2-اشواغاندا

تحتوي الأشواغاندا على تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية والفيتامينات، مما يجعلها مادة قابلة للتكيف تساعد في إدارة التوتر، وتعزيز طاقة الجسم، وزيادة القدرة على التحمل، وتساعد في علاج الأرق.









3- الريحان

الريحان مفيد لصحة الجهاز الهضمي حيث أن شرب شاي الريحان يساعد على تعزيز عملية الهضم ويساعد على استرخاء الجهاز العصبي كما أنه فعال في مكافحة الأعراض المصاحبة لتوتر المعدة.





4-النعناع

يساعد النعناع على استرخاء العضلات، وللحصول على أفضل النتائج يجب تناوله ليلاً قبل الذهاب إلى السرير لأنه يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على التخلص من الأرق.





كما يحتوي النعناع على نسبة عالية من مادة المنثول، التي تساعد على استرخاء العضلات وتحفيز عملية الاستشفاء، كما أنه مفيد لعملية الهضم.





5- الشمر

الشمر معروف بخصائصه القوية التي تساعد على إتمام العملية الهضمية بشكل طبيعي والوقاية من الأمراض التي قد تصيب الجهاز الهضمي.





6- عشبة الليمون

يمكن أن يساعد عشب الليمون، عند تناوله بانتظام بكميات محددة، في تقليل مشاعر القلق والتوتر ويحتوي أيضًا على خصائص تعزيز الطاقة التي يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك.