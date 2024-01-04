MENAFN - Palestine News Network ) مع دخول اليوم الـ 90 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، مخلفا المزيد من الشهداء والدمار.

وارتفع عدد الشهداء جراء hgعدوان

المتواصل

منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,300 شهيد،





استشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس





لليوم الثاني على التوالي: قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، مع تنكيلات واعتقالات للمواطنين.







الأمم المتحدة اعلنت"إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من اكتوبر الماضي".

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".





توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة