(MENAFN
- Palestine News Network )
مع دخول اليوم الـ 90 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، مخلفا المزيد من الشهداء والدمار.
وارتفع عدد الشهداء جراء hgعدوان
المتواصل
منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,300 شهيد،
استشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس
لليوم الثاني على التوالي: قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، مع تنكيلات واعتقالات للمواطنين.
الأمم المتحدة اعلنت"إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من اكتوبر الماضي".
وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
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