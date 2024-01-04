منصة أمريكية تبرز تحيز بي بي سي لإسرائيل وترصد أخطاء بالجملة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال تحليل جديد بشأن تغطية "بي بي سي" للحرب على قطاع غزة، إن الهيئة البريطانية كانت متحيزة في تقاريرها عن الوفيات الإسرائيلية مقارنة بالوفيات الفلسطينية.

وخلص التحليل الذي أجرته المنصة الإعلامية المستقلة "أوبن ديموكراسي"، ونشره موقع "ذا ناشيونال"، إلى أن قتلى الإسرائيليين حصلوا على تغطية أكبر نسبيًا من الضحايا الفلسطينيين، وأن اللغة التي استخدمها الصحفيون لوصف الوفيات الإسرائيلية كانت مختلفة بشكل ملحوظ.

كما وجد أن المنظور الفلسطيني للحرب "غائب فعليًا" عن تغطية "بي بي سي"، وأن التقارير حددت أصل الصراع في تصرفات حركة حماس الأخيرة، وليس في صراع دام عقودًا.

وفحصت المنصة الإعلامية، مدة 4 أسابيع بين 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر من تغطية "بي بي سي" للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي شهدت حتى الآن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني.

ولاحظت المنصة أن عبارات "القتل" و"القاتل" و"القتل الجماعي" و"القتل الوحشي" و"القتل بلا رحمة"، التي استخدمت بما مجموعه 52 مرة من قبل الصحفيين للإشارة إلى وفيات الإسرائيليين، ولكن لم يتم استخدامها مطلقًا فيما يتعلق بوفيات الفلسطينيين.

وتم العثور على النمط نفسه فيما يتعلق بـ "المذبحة" و"المذبحة الوحشية" و"المذبحة المروعة“، التي تكررت 35 مرة للوفيات الإسرائيلية، وليس مرة واحدة للوفيات الفلسطينية؛ و"الفظائع" و"الفظائع المروعة" تكررت 22 مرة للوفيات الإسرائيلية، ومرة واحدة للوفيات الفلسطينية؛ اما "الذبح" فتكررت 5 مرات للوفيات الإسرائيلية، وليس مرة واحدة للوفيات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية اعتذارًا بعد أن وصف أحد مذيعيها الأشخاص الذين يشاركون في المسيرات الداعمة لفلسطين بأنهم "يدعمون حماس".

كما اضطرت المؤسسة أيضًا إلى الاعتذار بعد أن أدى "خطأ تحريري" إلى عرض ترجمة غير صحيحة لمقابلة مع أسير فلسطيني مفرج عنه.

واتهم 8 صحفيين في "بي بي سي"، المؤسسة باستثمار المزيد من الجهد في إضفاء الطابع الإنساني على الضحايا الإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين وحذف السياق التاريخي الرئيس في تغطيتها.

وفي تحليلها لتغطية "بي بي سي"، قالت المنصة: "يجب على بي بي سي أن تدعم القانون الدولي".

المصدر: موقع "ذا ناشيونال"