غطاء لحماس.. حملة إسرائيلية دولية لتصفية الأونروا في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- قالت وسائل إعلام عبرية، إن نائبة في الكنيست الإسرائيلي، تقود خطة لمحاولة إنهاء وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بزعم دعمها لحركة حماس.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن عضوة الكنيست، شَارِن هَسْكِل، المسؤولة عن "لوبي إصلاح الأونروا" بالكنيست، تقود حراكًا لحث دول العالم المانحة على وقف تمويل نشاطات الوكالة.

وأشارت إلى أن اجتماعًا ستعقده هَسْكِل، الثلاثاء المقبل، مع خبراء بالشأن الفلسطيني وبملف "الأونروا"، وستدعو إليه سفراء أكثر من 10 دول، لاستعراض الموقف، وحثهم على وقف تمويل الوكالة، وإيجاد بدائل لقطاع التعليم في غزة، والكف عن تعيين موظفين بها، ممن ينحدرون من عائلات على صلة بحركة حماس.

هَسْكِل، التي تنتمي لحزب "أمل جديد" الائتلافي، وهو أحد مكونات كتلة "معسكر الدولة" بزعامة وزير الجيش السابق وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، ترى أن حكومة بنيامين نتنياهو تغاضت عن العلاقة القوية بين حماس والوكالة.

الصحيفة نقلت عن النائبة أنها تعمل منذ تأسيس الجبهة البرلمانية على تحذير السلطات الإسرائيلية والعالم من أفعال "الأونروا"، وتسعى للعثور على شركاء آخرين للانخراط في أزمة اللاجئين الفلسطينيين.

وذكرت أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا طوال 8 سنوات تغيير موقفهما بشأن تلك الوكالة التي وصفتها بأنها "غطاء لنشاطات حماس".

هَسْكِل تباشر عمليات تحريضية ضد الوكالة حول العالم، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي، إذ أخبرت الصحيفة أنها قامت بجولات وعقدت لقاءات مع برلمانيين في العالم، دُهِشوا حين فهموا منها أن "الأونروا" تحت سيطرة حماس.

وأكدت الصحيفة أن النائبة الإسرائيلية بصدد إجراء زيارات إلى هولندا وفرنسا وبلغاريا وهنغاريا وبولندا؛ من أجل توضيح موقفها من "الأونروا".

كما إنها ستكشف، الثلاثاء المقبل، أمام سفراء أكثر من 10 دول، معلومات بأن المستشفيات والمدارس التي تُمولها الوكالة "تحولت إلى قاعدة عسكرية لحماس"، على حد زعمها.

وتهدف الخطوات التي تباشرها النائبة، وتنضم إلى خطة وزارة الخارجية الجديدة الرامية لطرد الوكالة ونقل صلاحياتها إلى أي كيان سيدير القطاع عقب الحرب، إلى إنهاء عملها وتسليم هذا الدور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ما يعني إلغاء الوضع الاستثنائي للاجئين الفلسطينيين، ومن ثم لن يكون لـ "الأونروا" دور أو سبب لبقائها.



