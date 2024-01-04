الرئاسة تدين وترفض جريمة قتل المدنيين الأبرياء في مدينة كرمان الإيرانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- عبرت الرئاسة عن إدانتها ورفضها لجريمة قتل المدنيين الأبرياء التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية وراح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى جراء هذا الحدث المؤلم.
وأعربت الرئاسة، عن تعازيها لأهالي الضحايا والشعب الإيراني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة رفضها الدائم والمطلق لقتل الأبرياء في أي مكان من العالم، ورفضها كذلك لسياسة الاغتيالات سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر، لأن ذلك مخالف للقوانين الدولية والشرائع السماوية، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني سياسات الاحتلال وإرهاب المستعمرين واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في غزة، التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وكذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
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