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الرئاسة تدين وترفض جريمة قتل المدنيين الأبرياء في مدينة كرمان الإيرانية

1/4/2024 5:15:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- عبرت الرئاسة عن إدانتها ورفضها لجريمة قتل المدنيين الأبرياء التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية وراح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى جراء هذا الحدث المؤلم.


وأعربت الرئاسة، عن تعازيها لأهالي الضحايا والشعب الإيراني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة رفضها الدائم والمطلق لقتل الأبرياء في أي مكان من العالم، ورفضها كذلك لسياسة الاغتيالات سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر، لأن ذلك مخالف للقوانين الدولية والشرائع السماوية، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني سياسات الاحتلال وإرهاب المستعمرين واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في غزة، التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وكذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

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