الاحتلال يشق طرقا استعمارية على أراضي مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طرق استعمارية على أراضي المواطنين بمسافر يطا.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال تعمل على شق طرق استعمارية جديدة، واستكمال طرق أخرى على حساب أراضي المواطنين بمسافر يطا.

وأوضح أن هذه الطرق تقع ما بين منطقتي الثعلة، وأم الخير شرق يطا، من أجل ربط مستعمرتي "كرمئيل" و"ماعون"، وطريق آخر ما بين مستعمرة "بني حيفر" ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، وطريق ثالث ما بين مستعمرة "عتنائل" غرب يطا باتجاه خلة الفرا.

وأشار

إلى أن الاحتلال أطلق وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي بمنطقة الثعلة شرق يطا، لاحتجاجهم على شق الطرق الاستعمارية في أراضيهم.

وفي السياق ذاته، أطلق مستعمر الرصاص تجاه رعاة الأغنام من عائلة المهاينة في منطقة لبويب شرق يطا، واحتجز أغنامهم، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم ومراعيهم لصالح المستعمرين.