الاحتلال يشق طرقا استعمارية على أراضي مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طرق استعمارية على أراضي المواطنين بمسافر يطا.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال تعمل على شق طرق استعمارية جديدة، واستكمال طرق أخرى على حساب أراضي المواطنين بمسافر يطا.
وأوضح أن هذه الطرق تقع ما بين منطقتي الثعلة، وأم الخير شرق يطا، من أجل ربط مستعمرتي "كرمئيل" و"ماعون"، وطريق آخر ما بين مستعمرة "بني حيفر" ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، وطريق ثالث ما بين مستعمرة "عتنائل" غرب يطا باتجاه خلة الفرا.
وأشار
إلى أن الاحتلال أطلق وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي بمنطقة الثعلة شرق يطا، لاحتجاجهم على شق الطرق الاستعمارية في أراضيهم.
وفي السياق ذاته، أطلق مستعمر الرصاص تجاه رعاة الأغنام من عائلة المهاينة في منطقة لبويب شرق يطا، واحتجز أغنامهم، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم ومراعيهم لصالح المستعمرين.
MENAFN04012024000205011050ID1107683936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.